Banka Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi

Arkadaşlar merhaba Balıkesir Merkez de özel yada devlet herhangi bir banka nın Silahlı Özel güvenliğine girmek istiyorum lisans mezunuyum yalnız bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum iş bankası sitesinde müraacat var vakıfbank pys diye bir ortak şirketi var bildiğim kadarıyla ama yol gösterecek var mı oluru varmı bu işin herkese hayırlı işler

Arkadaşlar merhaba Balıkesir Merkez de özel yada devlet herhangi bir banka nın Silahlı Özel güvenliğine girmek istiyorum lisans mezunuyum yalnız bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum iş bankası sitesinde müraacat var vakıfbank pys diye bir ortak şirketi var bildiğim kadarıyla ama yol gösterecek var mı oluru varmı bu işin herkese hayırlı işler