Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2024 14:44
Sağlık Müdürlerinde Psikolog Olmak

Merhabalar,

İstanbul'da il veya ilçe sağlık müdürlüklerinde psikolog olarak çalışan var mı?

Bu kurumlarda psikologlar ne iş yapar?

Ne kadar maaş alırlar?

Çalışma şartları nasıl, hastanelere göre daha mı iyidir?

Cevaplarınız içim şimdiden teşekkür ediyorum.

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