Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 15:25
Ekonomist

merhaba 2 yıllık düz memur belediyede görevde yükselme sınavıyla ekonomist kadrosuna geçebilir mi teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
28 Ağustos 2024 16:16
İstenen okullardan mezun olmuş olmanız ve sınavda kadro açılması ve kazanmanız durumunda mümkün.
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