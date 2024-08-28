KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 15:34
Kimya mühendisliği atamaları nasıl olur?
83.2 puan ile atanabilme ihtimalim var mı? 26 bin küsür sıralama.

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