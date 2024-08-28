Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 15:52
Maarif modeli kurs hakkında
mesaj geldi az önce. başlangıç 3- bitiş 5 eylül. görev ilçem dışında il merkezinde bir okulda. zorunlu mu bu arkadaşlar?

AyzıtBörte80
Aday Memur
28 Ağustos 2024 15:54
hizmetiçi eğitimmiş gitmezsem problem olur mu çok uzak

Fatih TURAB
Aday Memur
28 Ağustos 2024 15:54
9. sınıfların dersine giren öğretmenler için zorunludur hocam

araftaki vatandaş
Şef
28 Ağustos 2024 17:04
9. sınıf saçmalığı nedir ya? girmeyen mi var? ana ders öğretmenlerinin hepsi giriyor.
Fatih TURAB, 2 saat önce
9. sınıfların dersine giren öğretmenler için zorunludur hocam
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret atama sonucu (Açıklandı)En İyi Öğretmenlik BölümüMazeret tayini iptal hakkıİlçeden ilçeye yolluk verilir mi?İlçe Emri iptal hakkı verilmeli..!İl içi tayin 2 yıla düşer mi?28 saat ders paylaşımıMazeret 2. TercihMeslek öğretmeni maaşı ne kadar?Sınıf şubemi kapattılar! ne yapmalıyım

Sözlük

CİMER Şikayetleri 5 insan avı 2 yolun açık olsun 1 çenesi düşük 1 karşıtların birliği 2 hedefi hep 12 den vuran keskin nişancı anne terliği 1 Bugün olanlar 7 deniz seviyesinin yükselmesi 2 deneyim 1 Hamam böceği 6

Son Haberler

Otomobil ile çarpışan motosikletteki itfaiyeci hayatını kaybettiDolar günü 34,04 TL'den kapattıİmamoğlu'ndan olası İstanbul depremine dair açıklamaEKK: OVP'nin olumlu sonuçları alınmaya başlanmıştırAltının kilogram fiyatı 2 milyon 794 bin liraya geriledi

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe