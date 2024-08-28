KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 16:47
İibf maliye p3 80 puan

Arkadaşlar maliye p3 80 puan ile atanabilir miyim. Alımlar nasıl olur . Atanır mıyım


bnurd
Aday Memur
28 Ağustos 2024 17:10

İlk atamada atanamazsın ama ikinci üçüncü atamada belki.

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