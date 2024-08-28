Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 17:04
Atama tebliğ süresi

mazeret tayini talep etmek istiyorum ama tayin çıkarsa en geç kaç gün içinde tebliğ almam gerekir atama kararını.

not: uzatmam gerekebilir ondan soruyorum.


sevgi cicekleri
Aday Memur
28 Ağustos 2024 17:16
Yönetmelikte personelin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık durumlarına yönelik ayrıntılı nakil düzenlemeleri yer aldı.düzenlemeye göre atanan personelin ilişikleri atama emrinin tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde kesilir.
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