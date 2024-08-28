Halkbank haciz

maaş musterisiyim. Bugün bankamatik kartıma el koydu haciz işlemleri dolayısıyla. 15 inde maaşım yattığı zaman onada el koyar mi internette halkbank ile ilgili bu tarz şikayetler okudum. bilgisi olan var mı

maaş musterisiyim. Bugün bankamatik kartıma el koydu haciz işlemleri dolayısıyla. 15 inde maaşım yattığı zaman onada el koyar mi internette halkbank ile ilgili bu tarz şikayetler okudum. bilgisi olan var mı