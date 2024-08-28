Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 17:16
Halkbank haciz
maaş musterisiyim. Bugün bankamatik kartıma el koydu haciz işlemleri dolayısıyla. 15 inde maaşım yattığı zaman onada el koyar mi internette halkbank ile ilgili bu tarz şikayetler okudum. bilgisi olan var mı

Pelinin1
Şube Müdürü
28 Ağustos 2024 17:30

Bankamatik kartınıza nasıl el koyabilir, makine kartı yutmuş olmasın, kredi kartını kapatabilir de bankamatik farklı bir durum paranızı nasıl çekiceksininiz bir yanlışlık olmasın?

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