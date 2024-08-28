KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 17:40
2020 lisans sınavında İİBF sözleşmeliler kacla en son alım yaptı

Merhabalar arkadaşlar başlıkta belirttiğim üzere bilen var mı sözleşmeli açıktan alım falan en son kaç puan ve sıralama ile kapatmıştı


issizinsaatci34
Aday Memur
28 Ağustos 2024 20:06

İibf düz memur genelde merkeziye açılır. 1000 covarı bir alım öngörulür 4 merkezide. Puan 82.5 muş. Önündeki aday sayısına bağlı tamamen.

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