Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 17:50
İkm hastanede silah taşıyabilir mi?

Hastane nöbeti tutan ikm yanında silahıyla dolaşabilir mi?


mus1903
Aday Memur
28 Ağustos 2024 18:28
gizli şekilde tasiyabilirsin diye biliyorum ama Silivri'de dün bir arkadaş gördüm açık beline takmış kılıfsiz felan çok çirkin duruyordu
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