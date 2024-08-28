Olay; 2021 yılında nisan ayında papara hesabından bir şahısa para göndermiştim ve bu adam bana 4 ay sonra para göndermis siber suçlardan beni aradılar TANIK olarak emniyete gittim emniyette bu adama neden para gönderdiğimi sordular bu adama yasa dışı bahis için hesabını kiralamakla suçlanıyor. bana yasadışı bahis mi oynuyorsun gibi sorular sordular . Bende sosyal medya üzerinden reklam gördüm reklama tıkladım beni bir siteye yönlendirdiğini ve yasadışı olduğunu bilmiyordum.siteye üye oldum İddaa oynamak maksadıyla para gönderdiğimi söyledim.ve şahıstan şikayetçi olmadığımı söyledim.simdi yine beni tanık olarak bu sefer mahkemeye çağırıyorlar.

İfademi degistirmiyecem sadece aklıma takılan ifademi alırken mesleğimi serbest meslek yazilmis yanlışlıkla. mahkemede yine mesleğimi sorar mi sorarsa asker olduğumu söylesem bir sıkıntı olur mu ? Yorumlarınızı için teşekkür ederim.