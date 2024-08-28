Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2024 17:55
İmamlara silah taşıma ruhsatı verilmeli midir?

Gozden kaçsa da imamlık riskli bir meslek. Birçok imam köylerde, şehirden uzak korunaksız yerlerde yaşıyor. Bu nedenle verilebilir diye düşünüyorumm

Çok Yazılan Konular

Diyanet Dergisi Üzerine

Sözlük

ilk 6 ay anne sütü önemli 3 filmlerdeki en güzel sigara içme sahnesi 4 supporters 1 sözlüğün evrimi 6 gittikçe güzelleşiyorsun 1 f16 gökçen 4 Çaylak yazar 1 Aileyle tatie gitmek 1 güne bir şarkı bırak 1 ikinci el araç alacaklara tavsiyeler 3

Son Haberler

Özgür Özel: CHP kutuplaşmanın değil kucaklaşmanın partisidirBakan Tunç'tan Narin Güran'a ilişkin açıklama: 1 kişi gözaltındaEşini tüfekle yaralayan koca ve yanındaki arkadaşı tutuklandıMuhtar cinayetinde yeni gelişme: Eşi öldürmüşBakan Göktaş'tan başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe