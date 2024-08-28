Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 20:10
Seminer dönemine gidilmediğinde herhangi bir yaptırımı cezası var mı ?

2.dönem doğum iznne ayrıldım Ücretsiz izin kullanacağım fakat Ağustos maaşını aldım.Bebeğime bakacak kimse yok seminere gitmesem sıkıntı olur mu?diğer hafta için rapor alacağım

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