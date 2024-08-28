Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 20:27
Gıyabında ilişik kesilenler yol harcırah..

kıymetli meslektaşlarım gıyabımda ilişiğim kesildi batıdan doğuya.. İlçe personel ile görüştüm yolluk için kendimin takipçisi olmam gerektiği strateji şube ile görüşmem gerektiğini söylediler strateji ise belli değil diyor.. bu konuda net bir bilgi sahibi olan var mı ?


Oznendr
Aday Memur
28 Ağustos 2024 20:31

Devrem tam emin olmamakla birlikte giyapta ilişik kesilen ilçe kadrosunun yollugunu ilçe il merkezine yazacak il merkezi ödeyecek bu şekilde bir bilgim var


Oznendr
Aday Memur
28 Ağustos 2024 20:34

Yani doğru demişler il merkezi strateji şube yapacak yollugunu

Oznendr, 2 saat önce

Devrem tam emin olmamakla birlikte giyapta ilişik kesilen ilçe kadrosunun yollugunu ilçe il merkezine yazacak il merkezi ödeyecek bu şekilde bir bilgim var


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
28 Ağustos 2024 21:27
bugün bende sordum cumaya kadar yatar dediler

Soylu444
Memur
28 Ağustos 2024 22:17

Nereye atandıysan gidip başlamanı yapacaksın başlama yaptığın il yada ilçe farketmez onlar senin yolluğunu yapacaklar ,ilişiğinin kesildiği il yapmaz yolluğunu

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