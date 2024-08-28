Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 20:27
Gıyabında ilişik kesilenlerin yol harcırahı

kıymetli meslektaşlarım gıyabımda ilişiğim kesildi batıdan doğuya.. İlçe personel ile görüştüm yolluk için kendimin takipçisi olmam gerektiği strateji şube ile görüşmem gerektiğini söylediler strateji ise belli değil diyor.. bu konuda net bir bilgi sahibi olan var mı ?


Oznendr
Aday Memur
28 Ağustos 2024 20:31

Devrem tam emin olmamakla birlikte giyapta ilişik kesilen ilçe kadrosunun yollugunu ilçe il merkezine yazacak il merkezi ödeyecek bu şekilde bir bilgim var


Oznendr
Aday Memur
28 Ağustos 2024 20:34

Yani doğru demişler il merkezi strateji şube yapacak yollugunu

Oznendr, Dün

Devrem tam emin olmamakla birlikte giyapta ilişik kesilen ilçe kadrosunun yollugunu ilçe il merkezine yazacak il merkezi ödeyecek bu şekilde bir bilgim var


Adcet
Müsteşar Yardımcısı
28 Ağustos 2024 21:27
bugün bende sordum cumaya kadar yatar dediler

Soylu444
Şef
28 Ağustos 2024 22:17

Nereye atandıysan gidip başlamanı yapacaksın başlama yaptığın il yada ilçe farketmez onlar senin yolluğunu yapacaklar ,ilişiğinin kesildiği il yapmaz yolluğunu


pol7534
Aday Memur
28 Ağustos 2024 22:54

Yol harcirahi yola cikmadan nakliyeni taşınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen para başlama yapmadan yatırılması lazım hesaba yani sonuçta senin dediğin de ben tasinacam nakliyeyi herşeyi cebimden karsilicam demek oluyo bı nakliye olmuş 50000 dalgamı geciyosun anlamadim

Soylu444, Dün

Nereye atandıysan gidip başlamanı yapacaksın başlama yaptığın il yada ilçe farketmez onlar senin yolluğunu yapacaklar ,ilişiğinin kesildiği il yapmaz yolluğunu


Soylu444
Şef
29 Ağustos 2024 00:07

Yeni memursun sanırım ilişiğini gıyabında kestilerse gittiğin il yatırır nakil belgesinde harcırah almamıştır yazar ama gıyabında kesmedilerse seni çalıştığın birim çağırıp gel ilişiğini keseceğiz diyip nakil belgesini imzaladıysan zaten ayrıldığın il yatırır ,

pol7534, Dün

Yol harcirahi yola cikmadan nakliyeni taşınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen para başlama yapmadan yatırılması lazım hesaba yani sonuçta senin dediğin de ben tasinacam nakliyeyi herşeyi cebimden karsilicam demek oluyo bı nakliye olmuş 50000 dalgamı geciyosun anlamadim


pol7534
Aday Memur
29 Ağustos 2024 00:37

He yeni memurum :) illa asagilayacaksiniz degilmi yoksa rahat edemiyorsunuz ayrıca hem giyabimda kesildi hemde harcırah almıştır yaziyor

Soylu444, Bugün

Yeni memursun sanırım ilişiğini gıyabında kestilerse gittiğin il yatırır nakil belgesinde harcırah almamıştır yazar ama gıyabında kesmedilerse seni çalıştığın birim çağırıp gel ilişiğini keseceğiz diyip nakil belgesini imzaladıysan zaten ayrıldığın il yatırır ,


Fırtına6655
Aday Memur
29 Ağustos 2024 01:33
senin belli eski memur olduğun konu başlığını okumadan yorum yapmışsın "gıyabında" diyor
Soylu444, Bugün

Yeni memursun sanırım ilişiğini gıyabında kestilerse gittiğin il yatırır nakil belgesinde harcırah almamıştır yazar ama gıyabında kesmedilerse seni çalıştığın birim çağırıp gel ilişiğini keseceğiz diyip nakil belgesini imzaladıysan zaten ayrıldığın il yatırır ,


Başkan91
Şef
29 Ağustos 2024 01:33

Yine yanlış bilgiler ve gıyabinda ilişik nedir bilmeyen çömez çoluk çocuğa kalmış. Gıyabında ilişik kesmek yani ben seninle olan ilişiğimi kestim artık benle işin yok git başladığım yere derdini, maaşını , paranı , harcirahını anlat al birader hadi yolun açık olsun demek işte işin kötü ve cezalandırır tarafında bu ben önce evini taşır para veririsin ve en iyi ihtimal mehil müddetiyle beraber 20-25güne para yatar maaşin ise eğer yapılmış mal müdürlüğüne teslim edilmiş ise bir daha ki aya kalır( senin için ek bordro düzenler ise sorun kalmaz)


Fırtına6655
Aday Memur
29 Ağustos 2024 03:20
sen çok biliyon, gıyabında kesildikten sonra ertesi gün 17:00'ye kadar süre verdiler harcırah için o süre içinde çalıştığım yerdeki ilişik kesilenlerin strateji SB.ye gitmesi durumunda bulunduğum il harcirahini yaptı
Başkan91, 11 saat önce

Yine yanlış bilgiler ve gıyabinda ilişik nedir bilmeyen çömez çoluk çocuğa kalmış. Gıyabında ilişik kesmek yani ben seninle olan ilişiğimi kestim artık benle işin yok git başladığım yere derdini, maaşını , paranı , harcirahını anlat al birader hadi yolun açık olsun demek işte işin kötü ve cezalandırır tarafında bu ben önce evini taşır para veririsin ve en iyi ihtimal mehil müddetiyle beraber 20-25güne para yatar maaşin ise eğer yapılmış mal müdürlüğüne teslim edilmiş ise bir daha ki aya kalır( senin için ek bordro düzenler ise sorun kalmaz)


Başkan91
Şef
29 Ağustos 2024 09:08

Tabi tabi git iste genel müdürlükten benim harcirahımı ver de ağla verirler

Fırtına6655, 9 saat önce
sen çok biliyon, gıyabında kesildikten sonra ertesi gün 17:00'ye kadar süre verdiler harcırah için o süre içinde çalıştığım yerdeki ilişik kesilenlerin strateji SB.ye gitmesi durumunda bulunduğum il harcirahini yaptı

PolisMemurDegildir
Aday Memur
29 Ağustos 2024 10:29

sakarya --urfa 28,07,2024 yattı.48037 tl

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