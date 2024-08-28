Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 21:26
ikinci şark
ikinci şark bu sene hangi yıla geldi

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSebebini merak ediyorumGörüşünüz benim için önemliTerör tazminatının yetersizliğiHamyo soruşturması1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDiz kıkırdağı aşınması (patella tip-3)Üniversite borçlanması

Sözlük

marko paşa 1 ilk 6 ay anne sütü önemli 3 sulu yemek yapmayı bilen erkek 1 La Bouche 1 kirpi ikilemi 2 diş arasına sıkışan artığı vakumlayarak çıkarmak 3 imam hatip ortaokulları/liseleri 2 Aileyle tatie gitmek 1 kitap ayracı 2 Niye beni üzüyorsun müjgan 5

Son Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi onaylanacakIMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilirAnkara'da taksi ücretlerine zam geldiAdalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiDiyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe