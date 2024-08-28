Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 21:54
Hangi kanuna tabiyiz?

657'mi yoksa 3.201'mi?


Policeofficerr
Aday Memur
29 Ağustos 2024 05:18

3201 özel kanun genelden önce gelir


Umut0621
Genel Müdür
29 Ağustos 2024 10:29
şimdi benim merak ettigim şey şöyle bir şey. Ben devlet memurluğundan istifa ettimde geçen 10 haziranda. Komiser yardımcısı alımı var şuan da. Kpss puanımda çok yüksek, bu alıma başvuru yapmak istiyorum. Ancak istifa eden devlet memurları 657 sayili kanuna göre, 6 ay boyunca devlet memuru olamaz yasağı var. Yani 10 ocak 2025 tarihine kadar memurluğa başvuru yapamam. Komiser yardımcılığına yine de başvurabilir miyim? Eğer polislerin personel kanunu farklıysa başvurabilirim diye düşünüyorum. Eğer 3.201 sayılı kanun bir personel kanunu olarak geçiyorsa olabilir ama polis memurları 657'ye tabi iseler benim işim olmaz gibi.
Policeofficerr, 7 saat önce

3201 özel kanun genelden önce gelir


mutsuz17
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 10:52

Net bilgi vereyim başvurabilirsiniz , eğer usulüne uygun istifa ettiyseniz akademideki eğitim bitiş ve göreve atanış tarihi itibariyle 6 ay geçmiş ise göreve başlarsınız , usulüne uygun istifa etmediyseniz bu süre 1 yıl


mutsuz17
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 10:54

Kısacası başvurabilirsiniz 657 dmk madde 94 deki süreler tekrar memur olarak atandığı zamanı referans alır , başvuru zamanını referans almaz

mutsuz17, 1 saat önce

Net bilgi vereyim başvurabilirsiniz , eğer usulüne uygun istifa ettiyseniz akademideki eğitim bitiş ve göreve atanış tarihi itibariyle 6 ay geçmiş ise göreve başlarsınız , usulüne uygun istifa etmediyseniz bu süre 1 yıl


Policeofficerr
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:16

İstifa etmişssin 6 ay bekliyeceksin ozaman 657 dmk ya tabisin 3201 böyle bir düzenleme yok

Umut0621, 2 saat önce
şimdi benim merak ettigim şey şöyle bir şey. Ben devlet memurluğundan istifa ettimde geçen 10 haziranda. Komiser yardımcısı alımı var şuan da. Kpss puanımda çok yüksek, bu alıma başvuru yapmak istiyorum. Ancak istifa eden devlet memurları 657 sayili kanuna göre, 6 ay boyunca devlet memuru olamaz yasağı var. Yani 10 ocak 2025 tarihine kadar memurluğa başvuru yapamam. Komiser yardımcılığına yine de başvurabilir miyim? Eğer polislerin personel kanunu farklıysa başvurabilirim diye düşünüyorum. Eğer 3.201 sayılı kanun bir personel kanunu olarak geçiyorsa olabilir ama polis memurları 657'ye tabi iseler benim işim olmaz gibi.
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