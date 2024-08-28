Hangi kanuna tabiyiz?

şimdi benim merak ettigim şey şöyle bir şey. Ben devlet memurluğundan istifa ettimde geçen 10 haziranda. Komiser yardımcısı alımı var şuan da. Kpss puanımda çok yüksek, bu alıma başvuru yapmak istiyorum. Ancak istifa eden devlet memurları 657 sayili kanuna göre, 6 ay boyunca devlet memuru olamaz yasağı var. Yani 10 ocak 2025 tarihine kadar memurluğa başvuru yapamam. Komiser yardımcılığına yine de başvurabilir miyim? Eğer polislerin personel kanunu farklıysa başvurabilirim diye düşünüyorum. Eğer 3.201 sayılı kanun bir personel kanunu olarak geçiyorsa olabilir ama polis memurları 657'ye tabi iseler benim işim olmaz gibi.

şimdi benim merak ettigim şey şöyle bir şey. Ben devlet memurluğundan istifa ettimde geçen 10 haziranda. Komiser yardımcısı alımı var şuan da. Kpss puanımda çok yüksek, bu alıma başvuru yapmak istiyorum. Ancak istifa eden devlet memurları 657 sayili kanuna göre, 6 ay boyunca devlet memuru olamaz yasağı var. Yani 10 ocak 2025 tarihine kadar memurluğa başvuru yapamam. Komiser yardımcılığına yine de başvurabilir miyim? Eğer polislerin personel kanunu farklıysa başvurabilirim diye düşünüyorum. Eğer 3.201 sayılı kanun bir personel kanunu olarak geçiyorsa olabilir ama polis memurları 657'ye tabi iseler benim işim olmaz gibi.