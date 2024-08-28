20 hizmet yılı sonrası emeklilik

Ömür geçiyor, gençlik gidiyor mutlu gün hüzünlü güne galebe gelemiyor ölümde tüm bu çetrefilli dönemde bize doğru hızla yaklaşıyor. Karar al ve uygula hiç birşey şu alemdeki keyiften öte olmamalı.

Ömür geçiyor, gençlik gidiyor mutlu gün hüzünlü güne galebe gelemiyor ölümde tüm bu çetrefilli dönemde bize doğru hızla yaklaşıyor. Karar al ve uygula hiç birşey şu alemdeki keyiften öte olmamalı.