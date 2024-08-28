Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 22:06
20 hizmet yılı sonrası emeklilik

Arkadaşlar 20 yılı tamamlayıp emekli olmayi ve bir iş kurmayı düşünüyorum, değerli fikirlerinizi benimle paylaşırsanız, memnun olurum


Sbz1dftd
Memur
28 Ağustos 2024 22:15
20 yılı doldursam iş kurmasam bile ayrılmayı düşünüyorum benimde şuanki fikrim o

capanoglu34
Aday Memur
28 Ağustos 2024 22:22
20 yilini doldurup emekligi hakedenler icin, emeklilik yasi 60 ve ayrica sgk haklarindan yararlandirmiyor emniyet diye duydum ben ama ne kadae dogru bilmiyorum..

Sıkıntılı11
Aday Memur
28 Ağustos 2024 23:12
20 yılı doldurup emekli olunca hastaneden ne düzeyde faydalanıyoruz

RedBull001
Aday Memur
28 Ağustos 2024 23:40

20 yılı doldurunca 5 yıl yıpranmayla prim günü doluyor ancak kanunen 60 yaşından önce emeklilik olmadığı için (Nesleğe devam edersen 5yıl yıpranma bizde 55e düşürüyor) istifa edip yaşı bekliyorsun. Bu dönemde hiçbir emeklilik hakkından faydalanamıyor sağlık sigortasını ayrıca cebinden yaptırmak zorunda kalıyorsun, ayrıca emeklilik yaşını da 58 e çekiyor yanlış bilmiyorsam. Yani 20 yıl dolunca emeklilik yok, istifa edip yaşı beklemek var özetle. Ha bir de istifa edip başka bir yerde bir süre sigortalı çalışırsan polis olarak değil o yaptığın işten emekli oluyor ve 60 yaşa tabi oluyorsun. Benim bildiğim bu şekilde.


Joplu Çoban
Şef
29 Ağustos 2024 01:36
Ömür geçiyor, gençlik gidiyor mutlu gün hüzünlü güne galebe gelemiyor ölümde tüm bu çetrefilli dönemde bize doğru hızla yaklaşıyor. Karar al ve uygula hiç birşey şu alemdeki keyiften öte olmamalı.

Başkan91
Şef
29 Ağustos 2024 01:39

O iş zor kral şahsi fikrim tavsiye etmem ama illa bırakacaksansa yolun bahtın açık olsun kararından dolayı tebrik etmek düşer bize

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