Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Ağustos 2024 22:14
Antideprasan

Bir tanıdüığım jandarma astsubay şuan doğuda görev yapıyor bir aydır kulelerde yorgunluk stres skıntı sonra başka yere alındı uyumsüreci işi göstermeme falan durumlarından psikolojik panik atak başladı. Şimdi büyük ihtimal antideprasana başlanacak bu işine bir zarar verirmi mesleğinden olur mu? 1 sene sonra sözleşmesi yenilenecek antideprasan kullandı diye sözleşmeyi yenilememe olurmu?


kamuuucuuu
Şef
28 Ağustos 2024 22:16

acil cevap lütfen konuda bilgisi olan arkadaşlardan..

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