KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 22:14
83.61 puanla iibf işletme atama durumu

Merhaba hocalarım işletme mezunuyum 83.61 puanla merkezi atama gelme durumu var mı genel P3 sıralamam 24125

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