İl içi eş durumu

İyi günler meslektaşlarım. Eşim öğretmen X ilinde merkeze ataması yapıldı , bende aynı ilin ilçesinde çalışmaktayım. Eş durumundan öğretmen olan eşimin yanına gitmek istiyorum. Bununla ilgili daha önce bu süreçleri yaşamış tecrübe etmiş meslektaşlarım nasıl bir yol izlediniz, ne yapmalı, dilekçe yazılacaksa nasıl bir yol izlenmeli ya da önerileriniz nelerdir . Şimdiden teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun

İyi günler meslektaşlarım. Eşim öğretmen X ilinde merkeze ataması yapıldı , bende aynı ilin ilçesinde çalışmaktayım. Eş durumundan öğretmen olan eşimin yanına gitmek istiyorum. Bununla ilgili daha önce bu süreçleri yaşamış tecrübe etmiş meslektaşlarım nasıl bir yol izlediniz, ne yapmalı, dilekçe yazılacaksa nasıl bir yol izlenmeli ya da önerileriniz nelerdir . Şimdiden teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun