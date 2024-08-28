İl içi eş durumu

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : swat3410
Çok Yazılan Konular
Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiSebebini merak ediyorumGörüşünüz benim için önemliTerör tazminatının yetersizliğiHamyo soruşturması1 Temmuz'da resen ilişik kesmeDiz kıkırdağı aşınması (patella tip-3)Üniversite borçlanması
Sözlük
Son Haberler
Bakan Uraloğlu açıkladı: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi onaylanacakIMF'den 'Türkiye Ekonomisi' raporu: Ek sıkılaştırma gerekebilirAnkara'da taksi ücretlerine zam geldiAdalet Bakanı Tunç'tan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepkiDiyanet'ten FETÖ kaynaklarına atıfta bulunulduğu iddiasına soruşturma
Editörün Seçimi
Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe