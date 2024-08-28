Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 22:27
İl içi eş durumu
İyi günler meslektaşlarım. Eşim öğretmen X ilinde merkeze ataması yapıldı , bende aynı ilin ilçesinde çalışmaktayım. Eş durumundan öğretmen olan eşimin yanına gitmek istiyorum. Bununla ilgili daha önce bu süreçleri yaşamış tecrübe etmiş meslektaşlarım nasıl bir yol izlediniz, ne yapmalı, dilekçe yazılacaksa nasıl bir yol izlenmeli ya da önerileriniz nelerdir . Şimdiden teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun

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