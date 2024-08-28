Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Ağustos 2024 22:38
hitap bilgilerim yanlış
derece kademe düzeltilmesi için dilekçe vermiştim kurumda 6/2 şeklinde bodrumda düzeltilme yapılmış. e-devlet hitap bilgilerimde 8/1 şeklinde devam ediyor bu hitap bilgilerinin düzeltilmesi için nereye başvuru yapacağım

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