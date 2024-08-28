Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 22:50
Yolluk hesaplama

Eşim özel sektörde çalışıyor.Ben öğretmenim.eş durumundan tayinim çıktı.Yolluğun yarısını alabiliyormuşum.%2,5 mu %5 oranından mı hesaplanması lazım?Kime sorsam %5 diyor ama yolluğumu yapanlar ısrarla bizimki doğru diyor kafam çok karıştı

Çok Yazılan Konular

En İyi Öğretmenlik BölümüMazeret tayini iptal hakkıSınıf şubemi kapattılar! ne yapmalıyımMazeret 2. TercihBoş gün konusuİl içi tayin 2 yıla düşer mi?İlçe Emri iptal hakkı verilmeli..!2024 Ağustos ödül alanlarMaarif modeli kurs hakkındaMazeret atama sonucu (Açıklandı)

Sözlük

kız kulesi 1 her iki başlıktan birinin radore'ye ait olması 10 çaba göstermek 1 hakaret sözlüğü 1 kitap ayracı 2 Bugün olanlar 3 CİMER Şikayetleri 5 günaydın sözlük 4 ilk buluşmadaki bakılan noktalar 7 imam hatip ortaokulları/liseleri 2

Son Haberler

İptal Edilen Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından Silinmesi Ne Şekilde Uygulanır?29 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ ettiKılıçdaroğlu'na 'suçu ve suçluyu övme' suçundan iddianameİstanbul'da metroda satış yapan çocuğa vuran kişiye soruşturma

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe