Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 23:43
İstanbul toplum destekli polislik

Meslektaşlarım selamlar.

Toplum Destekli Polislik ile alakalı genel bir bilgi verebilecek olan var mı ?

Çalışma saatleri görev tanımı ?

İstanbul?da şubenin merkezi ?

İyi çalışmalar diliyorum.


poolpolice
Memur
29 Ağustos 2024 11:27
dayına slm karşim
Toplam 1 mesaj

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