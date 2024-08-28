Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Ağustos 2024 23:43
TDP

Meslektaşlarım selamlar.

Toplum Destekli Polislik ile alakalı genel bir bilgi verebilecek olan var mı ?

Çalışma saatleri görev tanımı ?

İstanbul?da şubenin merkezi ?

İyi çalışmalar diliyorum.

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