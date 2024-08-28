KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Ağustos 2024 23:43
2024 kpss inşaat mühendisleri branş sıralaması

arkadaşlar puanım 89,45431 sıralamam 4026 branş sıralaması kaç olur merkezi atamadan atanır mıyız acaba


Gkhn2147
Aday Memur
29 Ağustos 2024 00:11

550-570 arası

Toplam 1 mesaj

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