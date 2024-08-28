Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Ağustos 2024 23:50
Norm fazlası resen atama

Arkadaşlar norm fazlalari için yeni genelge çıkmış..tercih yapmayan ya da yapıp ataması olmayanların resen ataması yapılacakmış..resen atama zaten yok muydu..vardı ama uygulanmıyordu sanki. Şimdi bu niye çıktı tekrar..Bu sefer kesin yapılacak mı yani..yorumlarınız nedir


ms_erdin
Şef
29 Ağustos 2024 00:01

Bu nerede duyuruldu meb de goremedim hocam kaynak ?


windows7
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 00:22
Erzincan merkezde okul müdürü de paylaştı bu bilgiyi bizimle. ama sorun şu, o kadar çok norm fazlası var ki, hangi birini nereye vereceksin.

[email protected]
Aday Memur
29 Ağustos 2024 00:22

Daha yeni bu, birkaç güne okullara da gelir. Daha yeni haberi yapılıyor. 1 -2 haber sitesi ancak haber yapti

ms_erdin, 54 dk. önce

Bu nerede duyuruldu meb de goremedim hocam kaynak ?


windows7
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 00:23
üstelik birisi il emrinden yüksek puanlı geliyor. okuldaki bir öğretmeni norm fazlası yapıyor. il emriyle gelen kalacak, okuldaki öğretmen gidecek. bu nasıl sistem bu nasıl adalet

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2024 00:45

Zaten sıkıntı bu. Atama ve tayinlerde yaşanan bilinçli ya da bilinçsiz yapılan usulsüzlükler buna yol açıyor. Aslında tam mahkemelik durum.

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Bu kısımda diğer arkadaşlar için:

Yazının tebliğini bekleyip araştırma yapınız. Resen konusunun netleşmesini beklersiniz. Son güne kadar vaktiniz var. Bununla birlikte resen atamayı bildiğim kadarıyla birkaç senedir uyguluyorlar.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 53. maddeye bakınız.

Ayrıca bkz. https://www.memurlar.net/haber/714165/ozur-durumu-olan-norm-fazlasi-ogretmenler-resen-ilce-disina-atanamaz.html

windows7, 32 dk. önce
üstelik birisi il emrinden yüksek puanlı geliyor. okuldaki bir öğretmeni norm fazlası yapıyor. il emriyle gelen kalacak, okuldaki öğretmen gidecek. bu nasıl sistem bu nasıl adalet
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