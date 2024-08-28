Norm fazlası resen atama

Erzincan merkezde okul müdürü de paylaştı bu bilgiyi bizimle. ama sorun şu, o kadar çok norm fazlası var ki, hangi birini nereye vereceksin.

Erzincan merkezde okul müdürü de paylaştı bu bilgiyi bizimle. ama sorun şu, o kadar çok norm fazlası var ki, hangi birini nereye vereceksin.