Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 00:33
Disiplin soruşturması

Twiterda idareyi eleştirici nitelikte olan bir twiti beğendiğin için idari soruşturma açılabilir mi ,

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