Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


29 Ağustos 2024 00:35
İdari soruşturma

Twiterda idareyi eleştirici nitelikte atılın bir twiti beğendiğin için idari soruşturma açılabilir mi

Çok Yazılan Konular

Tsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıJandarma yüksek disiplin kuruluJandarma İade OlanlarJandarma Yüksek Disiplin KuruluMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?

Sözlük

Beni soran oldu mu. 2 marko paşa 1 erbane 1 her iki başlıktan birinin radore'ye ait olması 10 deneyim 1 sulu yemek yapmayı bilen erkek 1 Predator 1 özlemek 2 kitap ayracı 2 ilk 6 ay anne sütü önemli 3

Son Haberler

İptal Edilen Disiplin Cezasının Özlük Dosyasından Silinmesi Ne Şekilde Uygulanır?29 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıklarıBakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ ettiKılıçdaroğlu'na 'suçu ve suçluyu övme' suçundan iddianameİstanbul'da metroda satış yapan çocuğa vuran kişiye soruşturma

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe