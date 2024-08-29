KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 01:24
Ziraat branş sıralamaları

Ziraat müh arkadaşlar puan ve genel sıralamamızı yazalım.

84.3 puanla genel sıralamam 20.000.

Branş sıralamam sizce kaç gelir?

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