Van 2+1 prefabrik lojman

merhaba, van iline tayinim çıktı, edremitte bulunan prefabrik lojmanlar nasıl, şu an orada ikamet eden içimizden arkadaşlar var mı ? puan sistemiyle değil sırayla diye söyleniyor yardımcı olacak şefim varsa sevinirim

merhaba, van iline tayinim çıktı, edremitte bulunan prefabrik lojmanlar nasıl, şu an orada ikamet eden içimizden arkadaşlar var mı ? puan sistemiyle değil sırayla diye söyleniyor yardımcı olacak şefim varsa sevinirim