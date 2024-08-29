Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 02:01
Van 2+1 prefabrik lojman
merhaba, van iline tayinim çıktı, edremitte bulunan prefabrik lojmanlar nasıl, şu an orada ikamet eden içimizden arkadaşlar var mı ? puan sistemiyle değil sırayla diye söyleniyor yardımcı olacak şefim varsa sevinirim

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