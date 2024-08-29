KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 08:12
GSB YYP Yedekler

1. yedek olarak gsb'ye yerleştim evrak istediler mart ayında teslim ettim 5 ayı geçti hala tebligat gelmedi ve aranmadım benzer durumu yaşayan var mı bu kadar uzun sürmesi normal mi ?

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