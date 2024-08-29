Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 08:14
Depremde İletişim

Depremde iletişim çok önemli herşey kesilir ama telsiz iletişimi kesilmez Rabbim bir daha o günleri göstermesin ama iletişim önemli

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/global-haberlesme-alaninda-il-mudurlugunden-dev-hamle-10922794


cakmakmehmet2001
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 09:44

Çok güzel bir uygulamadır. İstasyonlar ve santraller binanın tepelerine kurulmamalı. Hatay ve Kahramanmaraş'ta hepimiz gördük. binalar yıkılınca üstlerindeki baz istasyonları da devrildi. iletişim tamamen koptu. yeni uygulama İyi olur inşallah.

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