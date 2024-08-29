Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 08:16
Deprem gibi afet dönemlerinde iletişim

Depremde iletişim herşey kesiliyor ama telsiz susmaz kesilmez hatay da iletişlim hatları ve bazı ip tabanlı telsizler bile iletişim sağlayamadı analog sistem ayakta

https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/istanbul/global-haberlesme-alaninda-il-mudurlugunden-dev-hamle-10922794

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