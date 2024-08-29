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29 Ağustos 2024 08:54
Şube müdürünü nereye şikayet edebilirim?

Eşim ve ben öğretmeniz. Aramızda %100 haklı olduğum bir konuda hakaretleşmelerin olduğu mesajlaşmalar oldu. Kayınbirader şube müdürü aramızdaki mesajları cimere göndermiş. Haberleşmenin gizliliğini ihlalden savcılığa şikayette bulundum. Tazminat hakkım da var. Yalnız bu şube müdürü arkadaş haddini aşmış durumda. Hatta mesajların içeriği araştırılırsa kendileri çok zor duruma düşer. Bu arkadaşı cimere mi şikayet etmeliyim?


cakmakmehmet2001
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 09:40

cimere şikayet ederseniz şikayetiniz aynı ilçe milli eğitim müdürlüğünde ki şube müdürüne düşer. Şube müdürleri birbirilerini kollama yapabilirler. Daha farklı bir yol izleyin.


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 10:32

Bunlar böyle çöreklendiler devletin içine.Şube müdürüne bisey olmaz eşinizin yaptığı çok ayıp.


majesteleri7
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 10:37

Göndersin ne olacak? Aile mahkemesi mi cimer ne yapacak? Sizi mi boşayacak?eşine hakaret ettin kayınçon gönderdi diyip ceza mı verecekler size?kendinizi rezil ettiğinizle kalırsınız başka da bi şey olmaz


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 10:45

Allah onu ıslah etsin. Diğer kardeşi ile de tehditten ve haberleşmenin gizliliğinin ihlalinden davamız var. Benden habersiz kredi çekmeler ve bir sürü memuriyete yakışmayan hal ve hareketler söz konusu. Bu adam da eline 30 tane simit versen satamaz ama adı şube müdürü.

Memleketinogretmeni, 2 saat önce

Bunlar böyle çöreklendiler devletin içine.Şube müdürüne bisey olmaz eşinizin yaptığı çok ayıp.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 10:50

Görünen o ki hukuktan bihabersiniz. KVVK'yi ve haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunu incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca 1 yıldan fazla hapis cezası alan meslekten ihraç. Öyle basit bir mesele değil bu kardeşim dolandırıldım ben kumarbaz kayınço tarafından. Diğer şube müdürü de görevini kötüye kullanıyor. Ayrıca bir aile düşünün 3 kardeş 2 yıl içinde boşandı. Adam ben aşiretim ben devlete baş kaldırdım diyor. Arkamda x partinin merkez ilçe başkanı var istersem işe bile gitmem diyor. Daha neler var da buraya yazamam.

majesteleri7, 2 saat önce

Göndersin ne olacak? Aile mahkemesi mi cimer ne yapacak? Sizi mi boşayacak?eşine hakaret ettin kayınçon gönderdi diyip ceza mı verecekler size?kendinizi rezil ettiğinizle kalırsınız başka da bi şey olmaz


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
29 Ağustos 2024 10:59

Doğrusunu yazmışsınız. Biz tamamlayalım.

Bürokrasi genelde yazdığınız tip adamları kollar.

Doğrudan mahkemeye gidersiniz. Daha sonra da yazdığınız gibi bir ceza alırsa zaten kendisine ceza verilir.

majesteleri7, 2 saat önce

Göndersin ne olacak? Aile mahkemesi mi cimer ne yapacak? Sizi mi boşayacak?eşine hakaret ettin kayınçon gönderdi diyip ceza mı verecekler size?kendinizi rezil ettiğinizle kalırsınız başka da bi şey olmaz


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 11:05

Cinsiyetiniz nedir acaba? Siz erkek misiniz yoksa kadın mı?


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:08

Erkeğim. Öğretmenim.

Pelinin1, 1 saat önce

Cinsiyetiniz nedir acaba? Siz erkek misiniz yoksa kadın mı?


ice.mann
Memur
29 Ağustos 2024 11:08

Bir üst amirinden başlayarak şikayet edebilirsiniz. CİMER e de yazabilirsiniz, dilekçe ile İl ve İlçe MEM e de yazılı olarak başvurabilirsiniz. Savcılığa zaten şikayette bulunmuşsunuz.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Ağustos 2024 11:14

Görevinden dolayı yapılan bir eylemse bir üst amirine; özel hayatından dolayı ise savcılığa şikayet edebilirsiniz.


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 11:15

Madem erkeksiniz eşinizi de alıp başka yere tayin isteyin, boşanmak istiyorsanız da boşanın, niye kayınbiraderinizle uğraşıyorsunuz yani eşinize de yazık arada kalmış, gidin başka yerde yaşayın görüşmeyin

çayann, 1 saat önce

Erkeğim. Öğretmenim.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:15

Yapılan şey bir suç zaten Savcılık iddianame hazırlıyor. Ama kurumunu ve makamını kullanarak özel mesajları umumun göreceği şekilde ortaya koyması kurum içi disiplin soruşturması geçirmesini gerektirmez mi?

YUSUF YILDIRIM, 1 saat önce

Görevinden dolayı yapılan bir eylemse bir üst amirine; özel hayatından dolayı ise savcılığa şikayet edebilirsiniz.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:19

Efendim şöyle ki boşanma aşamasındayız. Davayı da ben açtım. Ailesi ile yaralamadan, tehditten, haberleşmenin gizliliğinin ihlalinden davalarımız devam ediyor. Boşanma davamda en büyük etken bu şube müdürü. Görevini kötüye kullanıyor ve eşimi de dahil etmeye çalışıyor. İnsanlık edip borç verdim kardeşi canlı bahis ten borçlanmış bu şube müdürü arkadaş da eşime benden habersiz kredi çektirmiş. Ben şuan farklı bir şehirde görev yapıyorum. Hiç şiddet uygulamama rağmen karşı tarafın can güvenliği olmadığı için çocukları da kaçırarak gitti. Zaten bütün kardeşleri boşanıyor. Aile çok sıkıntılı.

Pelinin1, 1 saat önce

Madem erkeksiniz eşinizi de alıp başka yere tayin isteyin, boşanmak istiyorsanız da boşanın, niye kayınbiraderinizle uğraşıyorsunuz yani eşinize de yazık arada kalmış, gidin başka yerde yaşayın görüşmeyin


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Ağustos 2024 11:20

Savcılık bu durumu tespit ederse Kaymakamlıktan soruşturma izni isteyecektir. Aynı zamanda üst amirine de şikayet edebileceğiniz belirtmiştim.

CİMER bir sorun çözüm yeri ya da suçluları cezalandırma yeri değildir. Yaptığınız şikayet muhtemelen şikayet edilene gidecek ve kalıp cevap verilecektir.

çayann, 1 saat önce

Yapılan şey bir suç zaten Savcılık iddianame hazırlıyor. Ama kurumunu ve makamını kullanarak özel mesajları umumun göreceği şekilde ortaya koyması kurum içi disiplin soruşturması geçirmesini gerektirmez mi?


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:22

Kimseyle uğraştığım da yok hocam. Şahıs şizofren gibi orda burda beni dövdüğünü iddia ediyor ama 3 - 4 senedir görmedim bile kendisini. Baba olsanız, yuvanız yıkılsa, evinize haram para sokulsa, haksızlığa uğrarsanız, dolandırılsanız ve çocuklarınızla görüştürülmeseniz beni anlardınız.

Pelinin1, 1 saat önce

Madem erkeksiniz eşinizi de alıp başka yere tayin isteyin, boşanmak istiyorsanız da boşanın, niye kayınbiraderinizle uğraşıyorsunuz yani eşinize de yazık arada kalmış, gidin başka yerde yaşayın görüşmeyin


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 11:31

Geçmiş olsun hocam sizi anlıyorum, benim de demek istediğim madem çocuklarınız var boşverin artık kayınbiraderi parayı onu bunu, siz çocuklarınız için eşinizle kavgayı bırakın iletişim kurun, çocuklarınıza günah, siz şikayetin derdinde olmayın, daha doğrusu gizliliğin ihlalini bilmem neyi bırakın çocuklarınızı göstermiyorlarsa onun için şikayet edin

bence siz de biraz kinlenmişsiniz ve intikam derdindesiniz ama kininizi bir kenara bırakın, bu kinin çocuklara faydadı yok, siz diyalog kurmaya çalışın

çayann, 56 dk. önce

Kimseyle uğraştığım da yok hocam. Şahıs şizofren gibi orda burda beni dövdüğünü iddia ediyor ama 3 - 4 senedir görmedim bile kendisini. Baba olsanız, yuvanız yıkılsa, evinize haram para sokulsa, haksızlığa uğrarsanız, dolandırılsanız ve çocuklarınızla görüştürülmeseniz beni anlardınız.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:39

Hocam emin olun bu ülkede sadece kadınlar mağdur olmuyor. Ben şerefimle namusumla yaşadım şu ana kadar. Kendisi de her zaman söyler zaten. Ama tutturdu ailemle aynı şehirde yaşayacağız şube müdürü abim başımızda duracak diye. Ama adamı tanısanız 15 dakika katlanamazsınız ben yıllarca katlandım. Hiçbir aklı başında insan 2 çocuğunu babasız bırakmaz hele hele böyle insanların eline vermez bile. 27 sayfalık boşanma dilekçem var benim. Kadın ve ailesi ciddi manada rahatsız. Düşünün benim şahitlerim onun öz yengesi ve eniştesi. Gerçi onlar da ayrıldı. Kardeşlerin zarar görmesin gel özür dile oturalım konuşalım dedim cevap bile vermedi. Çünkü ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık var ben adını koyamıyorum.Yarın kardeşleri suçlarından dolayı hapse girecek işten atılacak ama bana mısın demiyor. Kızmakta haklıyım çocuklarım babasız kaldı.

Pelinin1, 47 dk. önce

Geçmiş olsun hocam sizi anlıyorum, benim de demek istediğim madem çocuklarınız var boşverin artık kayınbiraderi parayı onu bunu, siz çocuklarınız için eşinizle kavgayı bırakın iletişim kurun, çocuklarınıza günah, siz şikayetin derdinde olmayın, daha doğrusu gizliliğin ihlalini bilmem neyi bırakın çocuklarınızı göstermiyorlarsa onun için şikayet edin

bence siz de biraz kinlenmişsiniz ve intikam derdindesiniz ama kininizi bir kenara bırakın, bu kinin çocuklara faydadı yok, siz diyalog kurmaya çalışın


Pelinin1
Şube Müdürü
29 Ağustos 2024 11:44

Allah yardımcınız olsun umarım bir orta yol bulursunuz çocuklar için


majesteleri7
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 11:48

Bi haber değilim.sen derdini tam anlatamıyorsun.senin sıkıntın mesajlarının senden habersiz yayılması mı?yoksa bu mesajlar cimer üzerinden devlete gönderildi bana ceza verirler mi,memurluğum sıkıntıya düşer mi meselesi mi?eğer buysa bi halt olmaz merak etme.ha yok mesajlarımı benden habersiz yollamışlar diyosan savcılığa gideceksin suç duyurusunda bulunacaksın onda haklısın.de senin iş çetrefilli çekişmeli uğraşır durursun yıllar sürecek mahkemelere hazır ol

çayann, 1 saat önce

Görünen o ki hukuktan bihabersiniz. KVVK'yi ve haberleşmenin gizliliğinin ihlali suçunu incelemenizi tavsiye ederim. Ayrıca 1 yıldan fazla hapis cezası alan meslekten ihraç. Öyle basit bir mesele değil bu kardeşim dolandırıldım ben kumarbaz kayınço tarafından. Diğer şube müdürü de görevini kötüye kullanıyor. Ayrıca bir aile düşünün 3 kardeş 2 yıl içinde boşandı. Adam ben aşiretim ben devlete baş kaldırdım diyor. Arkamda x partinin merkez ilçe başkanı var istersem işe bile gitmem diyor. Daha neler var da buraya yazamam.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:52

Hocam sakin olun. Sizin dışınızda fevri bir tavır takınan yok. Bak başlıkta ne yazıyor? Hem benim memurluğum neden tehlikeye düşsün? Bence siz okumuyorsunuz.Hayırlı günler.

majesteleri7, 30 dk. önce

Bi haber değilim.sen derdini tam anlatamıyorsun.senin sıkıntın mesajlarının senden habersiz yayılması mı?yoksa bu mesajlar cimer üzerinden devlete gönderildi bana ceza verirler mi,memurluğum sıkıntıya düşer mi meselesi mi?eğer buysa bi halt olmaz merak etme.ha yok mesajlarımı benden habersiz yollamışlar diyosan savcılığa gideceksin suç duyurusunda bulunacaksın onda haklısın.de senin iş çetrefilli çekişmeli uğraşır durursun yıllar sürecek mahkemelere hazır ol

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