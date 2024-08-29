Şube müdürünü nereye şikayet edebilirim?

Geçmiş olsun hocam sizi anlıyorum, benim de demek istediğim madem çocuklarınız var boşverin artık kayınbiraderi parayı onu bunu, siz çocuklarınız için eşinizle kavgayı bırakın iletişim kurun, çocuklarınıza günah, siz şikayetin derdinde olmayın, daha doğrusu gizliliğin ihlalini bilmem neyi bırakın çocuklarınızı göstermiyorlarsa onun için şikayet edin

bence siz de biraz kinlenmişsiniz ve intikam derdindesiniz ama kininizi bir kenara bırakın, bu kinin çocuklara faydadı yok, siz diyalog kurmaya çalışın