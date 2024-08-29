Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Ağustos 2024 09:55
Bedelli askerlik dönüşü

Merhaba arkadaşlar 15inde cıkış yapıp maaşı geri iade ettim diğer ay 15inde başlayınca çift maaş mı almış olacağım?

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