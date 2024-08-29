KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 10:37
Çevre mühendisleri ölmüş !

72 P3 Puanimla ben atanacağim gali̇ba çevre mühendi̇sleri̇ her zamanki̇ gi̇bi̇ sessi̇zce beklemede !!!!!


unsal1907
Aday Memur
29 Ağustos 2024 10:53

Bu sene alımlar nasıl olacak bakalım. Branş sıralamalarının açıklanmasını bekliyorum. P3 puanım 84,06 benim.


Mehmetçevre
29 Ağustos 2024 10:57

Rabbim gönlüne göre versin kardeş tahmini ne zaman açıklanır branş sıralamaları


unsal1907
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:00

2 hafta içerisinde açıklanır sanırım. Forumda Çevre Mühendisleri Platformu var oraya da yazdım bakalım canlandıralım biraz bizim bölümü :)


Mehmetçevre
29 Ağustos 2024 11:15

İnşallah canlanır bölüm benimde gayem o yönde:-)

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