Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


29 Ağustos 2024 11:07
KİT 3 Yıl yasağı hangi tarihte dolar?

2022/2 ile kit kurumuna memur olarak atandım. Sözleşmem Nisan 2023te imzalandı. En erken ne zaman tercih verebilirim arkadaşlar 2025/2 ile atanıp işe başlayabilir miyim ? 3 yılım dolmuş olur mu ?

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