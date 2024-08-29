Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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29 Ağustos 2024 11:08
Özür grubu norm fazlası ve maaş mevzuu

Diyelim ki eş özür grubu birinci aşamaya başvurdu ve ikinci aşamaya başvurmadı için ataması gerçekleşmedi.Daha sonra aynı ilçedeki başka bir okula norm fazlası olarak tayin gerçekleşiyor. Göreve başlamamasına rağmen 2 ay üst üste hesabına maaş yatıyor. Zimmet suçu oluşur mu?


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
29 Ağustos 2024 11:23

Neden oluşsun, kadronun karşılığı olan maaşını almıştır. Fiili çalışmaya bağlı bir ödemeyi fiili çalışma olmadan almışsa (ek ders gibi) o zaman zimmetten söz edilebilir. Ancak normal maaşta tayin olup da başka yere gitmeden alınamaz durumu yoktur. Maaşı yeni yerinde ödenmişse başladığına dair belgesi vardır.


çayann
Aday Memur
29 Ağustos 2024 11:25

Hocam bahsedilen aylar Eylül ve ekim. Şahıs o vakitte başka bir ilde.

YUSUF YILDIRIM, 56 dk. önce

Neden oluşsun, kadronun karşılığı olan maaşını almıştır. Fiili çalışmaya bağlı bir ödemeyi fiili çalışma olmadan almışsa (ek ders gibi) o zaman zimmetten söz edilebilir. Ancak normal maaşta tayin olup da başka yere gitmeden alınamaz durumu yoktur. Maaşı yeni yerinde ödenmişse başladığına dair belgesi vardır.

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