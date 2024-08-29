Norm Kadro Fazlası öğretmenler artık il içinde boş yer yoksa il dışına da atanabilecek

Meb yeni bir genelge yayınladı

öncelikle linki aşağıya bırakayım.

https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2233.pdf

2024/57 sayılı genelge ile norm fazlası öğretmenler öncelikle bulunduğu ilçede atanacak yer yoksa dış ilçede atanacak.

halen de atanamazsa kadrolu ise bulunduğu ilde norm fazlası kalmaya devam edecek sözleşmeli ise başka illere atanmak üzere tercihi alınacak.

Şimdi eş durumundan il emrine atanan sözleşmeli arkadaşlar bu şekilde eski illerine geri dönme riskleri bulunuyor, bir de niçin sadece farklı ile gitmeyi sözleşmeli öğretmenlerle sınırlamış onu anlayamadım , kadrolu ile sözleşmeli arasında böyle fark yaratmaları uygun olmamış.

Benim fikrim olumlu buluyorum sadece Adana'da 5000 den fazla norm fazlası öğretmen var. Bunlardan yüzde 10 u sözleşmeli. Yine il içinde dağıtsa da 3000-4000 kişi norm fazlası olmaya devam eder. Yalnız dış ilçede atama olayı da büyük ihtimalle sorunu çözer. Adana'da eskiden merkezde bilmem kaç bin norm fazlası varken Feke'de ücretli öğretmen çalıştırılıyordu şu an bu olay bitiyor bir ilde norm fazlası varken artık ücretli çalıştırılmayacak.

Olaya idarecilik bağlamında bakacak olursak idareciler 4 yıl görev yapmadan önce idarecilikten istifa ederlerse klasik norm fazlası öğretmen oluyorlar 4 yıldan sonra istifa ederse norma düşmeden alanında boş norm kadro bulunan bir okula direk tayin isteyebiliyor.