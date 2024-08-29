KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 11:59
2024 sanat tarihçi puanları

Arkadaşlar sitede sanat tarihci var mı? Puanlarınız kac?

Çok Yazılan Konular

İİBF p3 87Kaç memuriyet/kurum değiştirdiniz?Zabıt katipliği mi üniversite vs belediye mi?Kardan adamın(işsizin) görüntüsü Güneş doğana kadardır.Branş sıralamalarıZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Merkezi atama hakkında önemli bir soru2024 KPSS sıralama ?Askerde memurluk atamasıEmeklerinin karşılığını almak güzel bir his

Sözlük

kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3 torku 1 günaydın sözlük 4 borna seyyahe 1 Predator 1 ilk buluşmadaki bakılan noktalar 8 oysa ne güzel gidiyordun 6 diş arasına sıkışan artığı vakumlayarak çıkarmak 3 kaymaklı ekmek kadayıfı 3 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 1

Son Haberler

Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyorRekabet'ten beton şirketlerine soruşturmaMSB: Suriye konusunda duruşumuz netTCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıtYeni av sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe