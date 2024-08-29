Aynı olaydan 2 disiplin cezası alınır mı?

bir olaydan 2 farklı ceza alabilirsin ama aynı cezayı veremezler sen zaten borçlanmadan dolayı ceza almışsın bir daha borçlanmadan ceza veremezler

bir olaydan 2 farklı ceza alabilirsin ama aynı cezayı veremezler sen zaten borçlanmadan dolayı ceza almışsın bir daha borçlanmadan ceza veremezler