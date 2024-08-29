Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 12:10
Aynı olaydan 2 disiplin cezası alınır mı?

Herkese kolay gelsin hayırlı işler. Kısa bir sorum var arkdaşlar yakın zamanda icra borcumdan dolayı, borçlanıp ödememekten 6 ay durdurma aldım. sonrasında cimere aynı konudan şikayet edilmişim ve yeni bir soruşturma açıldı yeni muhakkikte saygınlıgı zedelekten 6 ay durdurma istemiş. Aynı olaydan 2 farklı ceza verilmesi mümkünmü. Diyelimki verildi bunu dilekçe yazarak iptal ettirmem mümkün mü yoksa mahkemeyemi gitmem gerekiyor. bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirim. iyi çalışmalar dilerim


Yatabare
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:27
bir olaydan 2 farklı ceza alabilirsin ama aynı cezayı veremezler sen zaten borçlanmadan dolayı ceza almışsın bir daha borçlanmadan ceza veremezler

umtblc
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:31

(2) Aynı fiil nedeniyle bu Kanunda yazılı disiplin cezalarından birden fazlası

verilemez.

böyle bir madde okudum şimdi. ben borçlanma fiilinden 6 ay ceza aldım zayen. aynı fiilden bu defa saygınlıgı zedelemekten ceza istiyorlar sanırım bu aynı fiilden ikinci ceza oluyor ama farklı cezalar kafamı o kurcalıyor olabilirmi olamazmı diye

Yatabare, 10 saat önce
bir olaydan 2 farklı ceza alabilirsin ama aynı cezayı veremezler sen zaten borçlanmadan dolayı ceza almışsın bir daha borçlanmadan ceza veremezler

Yatabare
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:33
veremezler verseler bile iptal olur borçlanmayi alışkanlık haline getirmek zaten saygınlığı zedeledigi için o cezayı veriyorlar yoksa senin özel hayatın

Smokinli
Şef
29 Ağustos 2024 12:39
ilk icrada alışkanlık haline getirmekten nasıl ceza veriliyor oda mantıksız, adam ilk defa birine borcunu odeyememis aliskanlik haline getirmemis ki
Yatabare, 10 saat önce
veremezler verseler bile iptal olur borçlanmayi alışkanlık haline getirmek zaten saygınlığı zedeledigi için o cezayı veriyorlar yoksa senin özel hayatın

Yatabare
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:41
normalde ilk icrada verilmiyor bildiğim kadarıyla 3 ve üzeri olunca soruşturma açılıyor,ortada bir suç var oda borçlanmak yada borcunu ödememek aynı fiilden dolayı birden fazla ceza verilmez

umtblc
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:46

devrem 2 banka 1 şahıs borcum vardı ödeyemeyince icra yoluna gittim. Şahsa senet verdim maaşımdan kesinti olarak alıyor 2 bankada sırada bekliyor. 3 dosyayı birleştirdiler ve 6 ay durdurma verdiler. DEvamında şahıs başta senetle maaşta ilk sıraya okeyken sonradan cimere yazmış ve ikinci bir sorusturma açtılar. ceza almışken bir daha soruşturma geçirdim aynı olaydan :)

Smokinli, 10 saat önce
ilk icrada alışkanlık haline getirmekten nasıl ceza veriliyor oda mantıksız, adam ilk defa birine borcunu odeyememis aliskanlik haline getirmemis ki

umtblc
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:47

Aynen abi 3 dosya. 3 dosyadan biri aynı dosya

Yatabare, 10 saat önce
normalde ilk icrada verilmiyor bildiğim kadarıyla 3 ve üzeri olunca soruşturma açılıyor,ortada bir suç var oda borçlanmak yada borcunu ödememek aynı fiilden dolayı birden fazla ceza verilmez

Yatabare
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:49
doğrudur kardeşim boşver sen soruşturma da senedi göster yada elinde ne varsa soruşturma aşamasında kapatılabilir aksi halde ceza verilse bile iptal ettirebilirsin

umtblc
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:52

tamam abi sağol bilgindirdigin için. bugun son savunma geldi muhakkik 6 ay istemiş saygınlıgı zedelemekten. Son savunmada aynı fiilden daha önce 6 ay durdumam oldugunu belirttim umarım uğraştırmaz. ama bilerek verirler cezayı gidip mahkemelerde uğraşmamız için

Yatabare, 10 saat önce
doğrudur kardeşim boşver sen soruşturma da senedi göster yada elinde ne varsa soruşturma aşamasında kapatılabilir aksi halde ceza verilse bile iptal ettirebilirsin

Yatabare
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:54
geçmiş olsun kardeşim haklı olduğunuzu düşündüğünüz her konuda hakkınızı arayın ne de olsa Kıdem durma diye geçiştirmeyin son savunmanda özellikle belirt bunu inşallah sorunsuz bir şekilde kapatılır

Memuravukatı
Şef
29 Ağustos 2024 15:40

Aynı sebeple 2 farklı disiplin cezası verilemez hocam pek çok karar mevcut.


umtblc
Aday Memur
29 Ağustos 2024 16:31

teşekkür ederim. son savunmamda belirttim umarım ceza veripte mahkemede cezayı bozdurmakla uğraştırmazlar beni

Memuravukatı, 7 saat önce

Aynı sebeple 2 farklı disiplin cezası verilemez hocam pek çok karar mevcut.


kaptan34m
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 17:58
kardeşim emsallerini bulduğun da tamam mı mahkeme ler iptal ediyor zaten 2 ay süren oluyor benim de öyle bir durumum var büyük ihtimalle ceza verilecek verildiğinde mahkeme yoluna gıdecem borç dan dolayı kimse ceza veremez mahkeme iptal ediyor
umtblc, 6 saat önce

teşekkür ederim. son savunmamda belirttim umarım ceza veripte mahkemede cezayı bozdurmakla uğraştırmazlar beni

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