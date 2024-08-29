Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 12:10
Aynı olaydan 2 disiplin cezası alınırmı?

Herkese kolay gelsin hayırlı işler. Kısa bir sorum var arkdaşlar yakın zamanda icra borcumdan dolayı, borçlanıp ödememekten 6 ay durdurma aldım. sonrasında cimere aynı konudan şikayet edilmişim ve yeni bir soruşturma açıldı yeni muhakkikte saygınlıgı zedelekten 6 ay durdurma istemiş. Aynı olaydan 2 farklı ceza verilmesi mümkünmü. Diyelimki verildi bunu dilekçe yazarak iptal ettirmem mümkün mü yoksa mahkemeyemi gitmem gerekiyor. bilgisi olan aydınlatırsa çok sevinirim. iyi çalışmalar dilerim

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıGörüşünüz benim için önemliHamyo soruşturmasıDiz kıkırdağı aşınması (patella tip-3)Gıyabında ilişik kesilenlerin yol harcırahıMaaşsız emeklilikTerör tazminatının yetersizliğiKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriÜniversite borçlanması

Sözlük

kadınların olayları detaylandırarak anlatmaları 3 Şuraya bi liste yapalım sayımızı bilelim 8 bir kadın nasıl vitesten atar 9 deniz seviyesinin yükselmesi 2 Galatasaray 5 ileti kavgası 16 Zerengökçe 1 sulu yemek yapmayı bilen erkek 1 Yazmak mutsuzluktur mutlu insan yazmaz 1 borna seyyahe 1

Son Haberler

Otomobilde tercih değişiyor, AB hibrite dönüyorRekabet'ten beton şirketlerine soruşturmaMSB: Suriye konusunda duruşumuz netTCG Anadolu hakkında 'İsrail'e Destek' iddialarına MSB'den sert yanıtYeni av sezonunun başlamasına sayılı günler kaldı

Editörün Seçimi

Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Eş durumunda güncel durumYol harcırahıBakan: hekimlerimizin değerli olduğunu hissettireceğizOcak Zammı % 12 yi Geçmeyecek Memur maaşları zammı8 Yıla 1 Kademe