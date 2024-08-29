Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Ağustos 2024 12:22
Sağlık özrü

sağlık özrü atamasında hasta olan kişi aynı ilin farklı ilçesindeyse oluyormu


sanatogretmeni
Memur
29 Ağustos 2024 12:22

il içi sağlık özrü oluyor evet.


kaya yavuz47
Aday Memur
29 Ağustos 2024 12:24
ben izmirdeyim görev yerim konak hasta olan annem Menderes de farklı ilçe ama Büyükşehir bünyesinde

sanatogretmeni
Memur
29 Ağustos 2024 12:24

Pardon soruyu yanlış anlamışım. Hasta olan kişinin ikametinin olduğu ilçeye gidebilirsin diye biliyorum. Norm yoksa nasıl uygulama oluyor bilgim yok.

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