Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 12:55
Kurumlar arası geçiş

Merhabalar emniyet genel müdürlüğünde çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmaktayım meslekte iken lisan mezunu oldum aynı zamanda 2 yıllık laborant ve veteriner sağlık bölümünü bitirdim tarım ve orman bakanlığına geçiş yapmak istiyorum bununla alakalı sırası ile nasıl bir yol izlemeliyim süreçleri detaylı bir şekilde açıklarsanız çok sevinirim şimdiden yardımcı olanlara çok teşekkür ederim.


diyorumki06
Şef
29 Ağustos 2024 13:19
emniyette kurumlar arası geçiş büyük torpili olanların konusu. bunu buraya yazdığına göre torpilin olmadığını düşünüyorum. lisans mezunu olduğun için önlisans mezunuiyeti bir işine yaramaz sadece lisans bölümünden atanabilirsin.

Armi55
29 Ağustos 2024 13:26

Cevap için çok teşekkür ederim peki işlem şu şekilde mi olmalı önce gitmek istediğim kuruma dilekçe yazıyorum sonra kurum kabul ederse emniyete muvaffakname için yazı mi yaziyor

diyorumki06, 3 saat önce
emniyette kurumlar arası geçiş büyük torpili olanların konusu. bunu buraya yazdığına göre torpilin olmadığını düşünüyorum. lisans mezunu olduğun için önlisans mezunuiyeti bir işine yaramaz sadece lisans bölümünden atanabilirsin.
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