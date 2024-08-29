KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 13:35
Bilgisayar işletmenliği

hemba üzerinden alınan bilgisayar işletmenliği belgesi katiplik alımlarında geçerli olur mu?


Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
29 Ağustos 2024 14:22

MEB onaylı olduğu için tabi ki de olur.


sözleşmelipersonel50
Aday Memur
29 Ağustos 2024 14:51

Halk Eğitimi Merkezlerinden örgün öğretim yoluyla alınan 'Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)' kursu sonunda ''Kurs Bitirme Belgesi'' veriliyor.

HEMBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alınan 'Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)' kursu sonunda ise ''Katılım Belgesi'' verilmektedir.

Bir belediye, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atama yapmak için HEMBA üzerinden alınan Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Katılım Belgesinin, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Bitirme Belgesine eş değer olup olmadığını sormuş Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne : Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ise, eş değer değildir demiş.

Biliyorsunuz ki, 'GİH Sınıfı Bilgisayar İşletmenliği' kadrosuna atanabilmek için atama şartları arasında, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Bitirme Belgesi yahut öğrenimi sırasında zorunlu veya seçmeli bilgisayar ile ilgili herhangi bir ders görmüş olma şartı aranıyor.


sözleşmelipersonel50
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:11

https://webdosya.csb.gov.tr/db/yerelyonetimler/icerikler/katilim-belges-n-n_ek-20240328075225.pdf


Ferit İlker Kelleci
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:23

Kursu tamamlamak için sonda bir sınav yapılıyor. Başarılı yada başarısız diye tanımlanıyor. Ama dediğiniz de doğru biri katılım belgesi diğerinde bitirme belgesi diyorsa bir fark vardır.

sözleşmelipersonel50, 1 saat önce

Halk Eğitimi Merkezlerinden örgün öğretim yoluyla alınan 'Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)' kursu sonunda ''Kurs Bitirme Belgesi'' veriliyor.

HEMBA üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle alınan 'Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü)' kursu sonunda ise ''Katılım Belgesi'' verilmektedir.

Bir belediye, Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atama yapmak için HEMBA üzerinden alınan Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Katılım Belgesinin, Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Bitirme Belgesine eş değer olup olmadığını sormuş Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne : Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ise, eş değer değildir demiş.

Biliyorsunuz ki, 'GİH Sınıfı Bilgisayar İşletmenliği' kadrosuna atanabilmek için atama şartları arasında, MEB Onaylı Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) Kurs Bitirme Belgesi yahut öğrenimi sırasında zorunlu veya seçmeli bilgisayar ile ilgili herhangi bir ders görmüş olma şartı aranıyor.

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