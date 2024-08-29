KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 13:48
657'den KİT'e geçiş

Merhabalar. Ben 13 yıl önce 4001 den atandığım kurumda memur olarak çalışıyorum. Bu arada Ziraat Mühendisliğini bitirerek yeniden kpss ye girdim. 2024 kpss den 84 e yakın bir puan aldım. Ben 657 ye tabiyim ama çokça ziraat müh. alan kit var. Merkezi alımda kit tercih edip atanırsam 657 den istifa etmem gerekiyor sanırım. Emeklilik, tazminat hakları devroluyor mu? 13 yıllık çalışmam boşa gitmez değil mi? Bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.


the back of furkan
Şef
29 Ağustos 2024 14:21

istifaya gerek yok


denizanası2008
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:11

İstifa etmeden geçiş olmuyor diyorlar. Ben 657 ye tabiyim orası 399'a tabi personel alıyor.

the back of furkan, 2 saat önce

istifaya gerek yok


kitbm
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:19

kit e atanırsan istifa edip geçersin. herhangi bir kaybın olmaz. yıllık iznin bile kaç gün kaldıysa aktarılır.


denizanası2008
Aday Memur
29 Ağustos 2024 15:36

Teşekkür ederim

kitbm, 44 dk. önce

kit e atanırsan istifa edip geçersin. herhangi bir kaybın olmaz. yıllık iznin bile kaç gün kaldıysa aktarılır.

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