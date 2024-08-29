KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


29 Ağustos 2024 14:17
Dış işleri bakanlığı açık torpil!

arkadaşlar selamlar, dışişleri bakanlığının "konsolosluk ihtisas memurluğu" ünvanı için önce yazılı sonra sözlü olmak üzere 2 aşamalı bir sınavı var.

yazılı sınava 97.5 yds puanım ile 200 kişi arasından 1. sırada girmeye hak kazandım.

bu 200 kişiden 43 kişi yazılı sınavı geçerek sözlü sınava katılmaya hak kazandı ve değişik bir sürprizle 97.5 puan yds ile geçemediğim bu ingilizce sınavını 60 puan ile geçip sözlü sınava katılmaya hak kazanan 2 adet arkadaşımız mevcut :)

dahası olay bununla da bitmiyor. aşağıda verdiğim liste incelendiğinde sözlüye hak kazanan 43 kişiden çoğunluğunun yds puanı 75 altı olan insanlardan oluştuğu gözüme çarptı. yüksek puanlılar ise ne hikmetse patır patır elenmiş :)

bu konuyu gündeme getirmek istedim okuduğunuz için teşekkür ederim.

burada yazılı sınava girenler ve yds puanları

https://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/insankaynaklari/kim-28-6-2024/K2.pdf

burada ise bu sınava girenlerden sözlü sınava katılmaya hak kazananlar mevcut.https://www.mfa.gov.tr/data/BAKANLIK/insankaynaklari/20-08-2024-kim/K2.pdf

iyi eğlenceler :)

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