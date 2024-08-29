Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


29 Ağustos 2024 14:22
2023 misyon
2023 de misyonu kazananlar hala gitmedi mi? 2025de misyon sınavı ne zaman olur tahmini?

mutsuz17
Daire Başkanı
29 Ağustos 2024 14:37

Daha mülakatları yapılmadı , bazı sorular davalık . 2025 de sınav olma ihtimali sıfır . Çünkü mevcut sınava girenlerin en son grubu en erken 2027 de gidecek . Eger sınava hazırlanmak isteyen arkadaşlar var ise İngilizce çalışmalarını öneririm .

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