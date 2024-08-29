KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


29 Ağustos 2024 14:33
Çekodan 85 puan ile ilk merkezide yerleşebilir miyim ?

merhaba herkese çeko p3 85 puan aldım kendi kodumdan (4429) atanmam daha mı avantajlı olur yoksa 4001 mi daha iyi olur ?

kitlerin avantajlarını bilen varsa eğer bilgilendirirseniz sevinirim.

iyi günler.

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